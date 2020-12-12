Özel Haber | "Aşı DNA’yı değiştirecek" ve "Aşı kısır yapacak" iddiası! Uzman isim A Haber değerlendirdi

Artan vaka sayısıyla beraber koronavirüs aşıları ile ilgili hurafeler de çoğalmaya başladı. Uzmanlar bu durumunun son derece tehlikeli bir noktaya evrildiğine işaret ediyor. Çünkü sadece virüsle değil, yanlış bilgi salgınıyla da mücadele ediliyor. Peki aşıyla ilgili komplo teorileri neler, Bilim insanları bunları nasıl çürütüyor? Tüm soruların cevabını A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık verdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık'ın açıklamaları:

Aşı kesinlikle AİDS yapmaz. Çünkü aşının içerisinde sadece ve sadece ölü virüs veriliyor ya da suni olarak üretilmiş bir protein içeren bir madde veriliyor. Dolayısıyla AİDS ile alakalı herhangi bir şey söz konusu değil.

Avusturya'da olan bir olay var onu konuşuluyor. Bazı insanlar vücuduna yabancı bir madde enjekte edildiği zaman bazı testler yalancı pozitiflik verir. Burada da böyle bir şey olmuş ve testleri yalancı pozitif görünmüş.

Aşı kesinlikle kısır yapmaz? Bugüne kadar yapılan aşıların hiç birinin böyle bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Bunlar tamamen söylentidir. Kanıtı olmayan tamamen hayali hurafelerdir.

Aşı karşıtları kanıta dayalı konuşmalı. Aşı karşıtları yüzünden birileri aşı olmaktan vazgeçerse ve ölürse bunun altından kalkamazlar. Lütfen empati yapalım bu konuda.

Vatandaşımız özellikle sosyal medyada kanıtı olmayan bilgilere kesinlikle inanmasınlar. Aşı karşıtları bu mecraları çok kullanıyor ancak bilimsel bir mecrada tartışmaktan kaçınıyorlar.

Koronavirüs aşısı insanların DNA'sını baştan oluşturamaz. İnaktif aşıda bu söz konusu değil ancak yeni nesil geliştirilen aşılar için bunları söylüyorlar. Bir takım komplo teorileri söyleniyor. Bunların hiç birisinin bilimsel bir dayanağı yok. Basit biyoloji bilgisine sahip birisi bunların mümkün olmayacağını bilir."