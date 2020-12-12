İzmit Körfezi'nde kaçak toplanan midye için kritik uyarı: Zehirli kimyasallar var







Çevresinde birçok sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan İzmit Körfezi'nin de midye avcılığı için uygun bir saha olmadığını belirten Sait Ağdacı, "İzmit Körfezi, İzmit'in sanayi kenti olması nedeniyle sanayi kuruluşlarından bırakılan atıklardan dolayı çinko, kurşun, alüminyum, demir gibi ağır metallerle birlikte kimyasallar barındırıyor. İzmit Körfezi'nde balık popülasyonu olması demek, körfezin temiz olduğu anlamına gelmez. İzmit Körfezi kirli bir alan ve oksijen seviyesinde bir azalma var. İzmit Körfezi'nin durumu bu iken midye, deniz patlıcanı gibi denizin süzgeci olan dip canlıları denizin suyunu emerek içinde bulunan ağır metalleri, pestisit gibi kimyasalları bünyelerine alırlar. Midyelerin de sindirim sistemi olmadığı için aldığı zararlı kimyasalları bünyesinde muhafaza eder. Bunu tükettiğiniz takdirde siz de aynı zehirli kimyasalları tüketmiş oluyorsunuz" dedi.