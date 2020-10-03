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03 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Midye tiryakilerini üzecek haber! Uzmanlar uyardı Kimisi tarafından hiç sevilmezken kimisinin de severek tükettiği midye, sokak lezzetleri arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Ancak midye yerken dikkat edilmesi gerekenler de bulunuyor. Midye pek çok sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. İşte uzmanların uyarıları... Giriş Tarihi: 03.10.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 22:38
Midye, dolmasından tavasına; çorbasından pilavına farklı şekillerde tüketilebilirken,
midyeden zehirlenme vakalarına da sıkça rastlanabildiğinden dikkatli olunması gerekiyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Midyenin sağlıklı bir deniz ürünü olarak değerlendirilebilmesi için nerede yetiştirildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir.
İşlenmesi, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hava kirliliği, böcek gibi çevresel etkilere de maruz kalabilirken, midye dolmanın yüksek pH ve besin örüntüsü, mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, midye tüketirken çok dikkatli olunması gerektiğini aksi halde gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabileceğini belirterek "Midye, FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından tüketime hazır ürünler sınıfına dahil edilmiştir.
Sokak satıcıları tarafından hijyenik ve uygun olmayan sıcaklıklarda depolanan midye dolmalar gıda zehirlenmelerine ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilmektedir" diyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, midye tüketmeden önce dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.