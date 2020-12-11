Komşusunu ağlarken gören ve yardımcı olmak isteyen Hasan Hüseyin A. ise, "Arkadaşı sürekli gördüğüm tanıdığım kişi olduğu için ben buna para veriyorum. Yol kenarında ağlarken gördüm. Dedim acaba ne oldu? Bir sıkıntısı mı? Var. Titriyordu bir de, yanına gittim. Sordum kendisine, sıkıntın ne diye, 3 kişi dövdü beni paramı çaldı dedi. Bende dedim ki yürü karakola gidelim. Karakola götürmek için aldım arabaya da başka bir şey yok" diye konuştu.