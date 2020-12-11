İstanbul'da 1.5 yaşındaki bebeğine alkol verdiği öne sürülen anne hakkında karar verildi!





Şikayet üzerine bebeğin annesi Figen Ü. ve Figen Ü.'nün kuzeni Merve A. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Figen Ü., bir dönem şikayetçi Burak B. ile birlikte yaşadığını, çocuğunun babası olduğunu, daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Çalıştığı dönemler çocuğunu kuzeni Merve A.'ya bıraktığını söyleyen Figen Ü., fotoğrafların da kendisi işteyken çekilip sosyal medyada paylaşıldığını iddia etti.