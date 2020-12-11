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Rusya’da vahşet! Sevgilisini ve 9 yaşındaki kardeşini işkence ile öldürdü

’da kıskançlık krizine giren bir kişi, sevgilisini ve sevgilisinin 9 işkence ederek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulurken, cesetler otopsi için morga götürüldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Rusya’da vahşet! Sevgilisini ve 9 yaşındaki kardeşini işkence ile öldürdü

şehrinde 32 yaşındaki Akşin , kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Viktoria Makarova'nın evine gitti.

Kapıyı açan Makarova'ya saldıran zanlı, genç kadının o sırada evde bulunan 9 de bağladı.

Rusya’da vahşet! Sevgilisini ve 9 yaşındaki kardeşini işkence ile öldürdü RUSYA’DA VAHŞET! SEVGİLİSİNİ VE 9 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ İŞKENCE İLE ÖLDÜRDÜ

İlk olarak sevgilisini banyoya sokan Kuşeynov, burada kadına uzun süre işkence etti.

Kuşeynov, sevgilisinin küvetin içindeki cansız bedenini ve kendisini kayda aldıktan sonra genç kadının 9 yaşındaki kardeşini de işkence ederek öldürdü.

Her 2 cinayeti de soğukkanlılıkla işleyen saldırgan bir süre sonra evden çıkarak aracına bindi. Evde çektiği görüntüleri ise sosyal medya hesabında paylaştı.

Olay yerinden uzaklaşan saldırganın arabasının, Tuapse kentindeki isimli sahil kasabasında olduğu tespit edildi.

Dzhubga'ya ulaşan polis, katile dair herhangi bir iz bulunamaması üzerine adamın denize atlamış olabileceği üzerinde durarak, denizde ve bölgede arama çalışmaları başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulurken, cesetler otopsi için morga götürüldü.

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