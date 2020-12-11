Son dakika: Balıkesir Susurluk'ta deprem | 2020 son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.37'deki depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



"'OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINDI"



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.