Son dakika: Balıkesir Susurluk'ta deprem | 2020 son depremler
AFAD verilerine göre, Balıkesir 'in Susurluk ilçesinde saat 17:37'da yerin 7.00 km derinliğinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2020 SON DEPREMLER
SON DAKİKA HABERİ: Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.37'deki depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"'OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINDI"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
2020 SON DEPREMLER