Savcılık izniyle başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri alıcı kılığında şüphelilerle irtibat kurarak bir dinlenme tesisinde buluştu. Burada düzenlenen operasyonda el yazması İncil'i satmaya çalışan M.S.K., Y.C.Ö., S.Ç. ve onlara başka bir otomobille gözcülük yaptığı tespit edilen A.H., A.Y. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.