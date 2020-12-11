Son dakika: İtalya'da 11 Aralık Covid-19 verileri açıkladı! 24 saatte virüs nedeniyle 761 kişi öldü

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 761 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 63 bin 387'ya yükseldi.

24 SAATTE 18 BİN 727 YENİ VAKA

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 190 bin 416 test sonucunda 18 bin 727 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 805 bin 873'e ulaştığı aktarıldı.