11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin güncel veri tablosunu paylaştı. Paylaşılan tabloya göre bugün, 32 bin 106 kişi daha koronavirüse yakalandı. 5 bin 607 kişide ise semptom saptandı. Hastanede tedavi altındaki 5 bin 516 kişi sağlığına kavuşurken son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti.

11 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 32 106 oldu.

5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.

Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, vefat sayısı 15 bin 977, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

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Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.