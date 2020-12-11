11 Aralık 2020, Cuma
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Muş’ta silah ve mühimmat ele geçirildi

’un Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyünde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda ve ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Muş’ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, 10 Aralık'ta Bulanık ilçesi Yazbaşı köyü Kılindor mezrasında yapılan aramalar sonucunda; 5 kaleşnikof, 3 tabanca, 6 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 13 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 tabanca şarjörü, 898 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 141 tabanca fişeği ile 95 av tüfeği kartuşunun ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı ve 2 şahsın tutuklandığı kaydedildi.

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