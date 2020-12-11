Doktorlar Covid-19 salgınına rağmen ülkelerini terk etti

Kosova Sağlık Sendikaları Federasyonu Başkanı Blerim Syla yaptığı açıklamada, bu yıl sağlık çalışanlarının ülkeden ayrılma taleplerinin devam ettiğini aktardı. Görevden ayrılma taleplerinin arttığına dikkat çeken Syla, "Bu insanları işe alan ajanslar sürekli çalışıyor ve talep artıyor. Ülkedeki durum çok kırılgan" dedi.

Sağlık çalışanlarını ülkeyi terk etmeye iten başlıca nedenlerin çalışma koşulları, uzmanlıklar ve düşük ücretler olduğunu kaydeden Syla, Covid-19 salgınının sona ermesinden sonra bile sağlık çalışanlarının ülkeyi terk etme taleplerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ülkedeki siyasi aktörlerin sağlığı ön planda tutmadığına işaret eden Syla, "Kosova'daki mevcut siyasete baktığımda iyimser değilim.

Politikacılarımızın pandemiyi unutacağını ve buna öncelik vermeyeceğini biliyorum. Doktor ve hemşerilerin kaçışını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.