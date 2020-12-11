11 Aralık 2020, Cuma
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Ankara’da sokak ortasında vahşet: Kadını öldürüp intihar etti

Son dakika haberi...’da bir kişi sokak ortasında bir kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle etti.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Olay, Ankara'nın Mamak İlçesi Şahapgürler mahallesinde yaşandı. 1213. Sokakta henüz ismi belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle sokak ortasında bir kadını öldürdü. Katil zanlısı daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri katil zanlısı ile kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sokağa giriş-çıkışları kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Zanlının ve öldürdüğü kadının kimliğinin tespiti için polisin çalışması devam ediyor.

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