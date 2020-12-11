DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı SinoVac'ın Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı.

Türkiye'nin ay sonundan itibaren uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısına ilişkin soruyu cevaplayan Harris, "Bir dizi farklı gruptan bir dizi farklı aşıyı inceliyoruz. Çin aşılarının üreticileri ve dünyanın dört bir yanındaki aşı geliştiricilerin üreticileri ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Harris, Kovid-19 aşılarının kullanımına "her ülkenin kendi makamlarının karar vereceğini" vurgulayarak "Ancak insanlar çok endişeli olmamalı. Unutmayın, aynı anda çevrimiçi olarak gelen birkaç aşı adayı var. Dolayısıyla bir aşı belirli kişiler için uygun olmayabilir, ancak kendinize uygun başka bir aşı da bulabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.