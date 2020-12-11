Son dakika | Çin aşısı Türkiye'ye geldi mi? A Haber muhabiri canlı yayında detayları aktardı

AŞI ECZANELERDE SATILACAK MI?

Aşının faz 3 çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Altuğ, iki haftalık inceleme sürecinde çalışmaların da sonuçlarının belli olacağını söyledi. Aşı ücretsiz olarak vatandaşlara uygulanacak. Aşıyla ilgili ilerleyen süreçlerde üst taban fiyat belirlenilerek eczanelerden satışına onay verilecek.