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Eskişehir'de 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi

'de düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Eskişehir'de 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S, Y.C.Ö. ve S.Ç'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi.

Şüphelileri takibe alan ekipler 3 şüpheliyi Sivrihisar ilçesindeki bir dinlenme istasyonunda, şüphelilere öncülük yapan A.H, A.Y. ve M.Ç'yi ise başka bir araçta gözaltına aldı.

Zanlılarla birlikte 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması , üzerinde değerli taşlar bulunan 5 kolye, 2 tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.







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