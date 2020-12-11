Ankara'da vahşet: Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti!

Gelen polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı. Bu sırada ölüm haberini alan E. ve G.'nin yakınları geldi. Muzaffer E.'nin iki kızı, babalarının cansız bedenin görünce sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan iki kardeş ve diğer yakınlarını polisler ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. E. ve G.'nin cesetleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





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