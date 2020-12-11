Sivas'ta yürek yakan kare! 18 gün sonra toprağa verilen bebeğin cenaze törenine 6 kişi katıldı

'AİLESİNİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Bebeğin defnedilmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Bebeği mezarlığa getiren cenaze aracı şoförü Mustafa Cebeci, gözyaşlarına hakim olamadı. Bebeğin ailesini Allah'a havale ettiğini söyleyen Cebeci, "Biz bu bebeğin annesi, babası, amcasıyız. Kimsesizlerin kimsesiyiz. Annesi babası olsa da olur olmasa da olur. Hocamız da bebeğimizden emeklerini esirgemedi geldi, çocuğumuzun adını koydu, namazını kıldırdı. Bu benim 3'üncü kimsesiz bebek defnetmem oluyor." dedi.