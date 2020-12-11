İstanbul'da yangın! Engelli kocasının mahsur kaldığını görünce baygınlık geçirdi
Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangında engelli bir kişi evde mahsur kaldı. Engelli kocasının evde mahsur kaldığını gören kadın ise sinir krizi geçirip bayıldı. İtfaiye ekipleri engelli adamı içeriden çıkarırken yangın ise kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Piri Paşa Mahallesi Namazgah Caddesi'nden bulunan bir binanın bodrum katında saat 15.30 sıralarından çıktı.
ENGELLİ ADAM MAHSUR KALDI
Yürüme engelli Ali Çetinkaya'nın evde olduğu sırada sobanın devrilmesi sonucu evdeki eşyalar tutuştu. Dumanların çıktığını gören sokak sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
EŞİNİN MAHSUR KALDIĞINI GÖREN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bazı mahalle sakinleri damacana su ile yangına ilk müdahalesi yaparken, Ali Çetinkaya dışarıya çıkamadı.
Evinin yandığını duyup olay yerine gelen Cemile Çetinkaya eşinin içeride olduğunu söyleyip sinir krizi geçirdi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Cemile Çetinkaya bir süre sonra yol ortasında bayıldı. Baygın kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
Evde mahsur kalan engelli kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.