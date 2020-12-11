Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu! Havadan böyle görüntülendi

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı.