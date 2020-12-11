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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu! Havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberine göre Ülke genelinde akşam saat 21.00’dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ’da trafik yoğunluğu yüzde 67 ile rekor seviyeye çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu! Havadan böyle görüntülendi

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi 'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı.

'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.45 sıralarında yoğunluk yüzde 67'e çıktı.

trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve Otoyolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan yoğunluk toplu taşıma araçlarında da yaşandı. , metrobüs hatlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

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