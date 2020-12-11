"HER GELEN AKIL VERİYOR"

Bu önerilerin ardı kesilmeyince kadının başında bekleyen polis memuru "Allah, Allah… Her gelen akıl veriyor. Ne olacak böyle?" diye söylendi. Polisin haber vermesi üzerine gelen 112 görevlileri kadını sedye ile ambulansa alarak hastaneye götürdü.