Ordu'da ahşap ev kül oldu! 70 yaşındaki adam yanarak can verdi
Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan 70 yaşındaki Hasgül Kayaoğlu hayatını kaybetti. Evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
YAŞAM DHA
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Seferli Mahallesi Göğmele mevkisinde Hasgül Kayaoğlu'na ait tek katlı ahşap evde önceki gün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.