11 Aralık 2020, Cuma
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Ordu'da ahşap ev kül oldu! 70 yaşındaki adam yanarak can verdi

Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan 70 yaşındaki hayatını kaybetti. Evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Ordu'da ahşap ev kül oldu! 70 yaşındaki adam yanarak can verdi

Seferli Mahallesi Göğmele mevkisinde 'na ait tek katlı ahşap evde önceki gün çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Hasgül Kayaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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