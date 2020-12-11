Koronavirüs olduğu için ‘intihar etti’ denilmişti! Eşi ve kayınbiraderi cinayetten tutuklandı

Çatıya çıkmış olabileceğini düşündüm. Etraf karanlık olduğu için çatıya çıkmaya korktum. Bunun üzerine ağabeyim A.T.'yi telefonla aradım. Önce ağabeyim çatıya çıktı. Ben de arkalarından 'Suat, ağabey neredesiniz?' diye seslendim. Suat, 'T. geldi' diye seslendi. Ardından da koşarak kendisini balıklama çatıdan aşağıya attı. Suat'ın bıçaklandığından haberim yok"

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Suat Sırım'ın kayınbiraderi A.T.'nin de savcılık ifadesine ulaşıldı. A.T., kız kardeşinin kendisini saat 05.00 sıralarında aradığını belirterek, şunları anlattı:

"Eşime ait aracı alarak önce kız kardeşimin oturduğu evin etrafındaki sokakları dolaşıp Suat'ı aradım. Kardeşime bulamadığımı söyledim. O da bana çatıda olabileceğini söyledi. Ben de çatıya çıktım. Birkaç kere 'Suat' diye seslendim. 'A. sen misin?' dedi. Dönüp baktım, çatıda duvara yaslanmış, oturur vaziyetteydi. Ona 'Suat ne derdin var? Bu saatte neden buraya çıktın?' dedim. O da 'Hayattan zevk almıyorum. Beynim karıncalanıyor. Yaşamak istemiyorum. Bunalımdayım. İntihar etmeyi düşünüyorum. Bu koronavirüs beni çok bunalttı' şeklinde cevap verdi. Ben de doktora gidebileceğimizi söyleyerek, nasihatte bulundum.