Sosyal medya üzerinden yaratılan yanlış algı nedeniyle halk sağlığının tehdit altında olduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Kovid-19 hastalığına yakalananlar arasında 'Favipiravir hiç alma daha iyi' şeklinde laflar dolaştığı gibi, bazı hastalar verilen ilaçları kullanmakta imtina ediyorlar. Bu kişiler, evde ilaç tedavisiyle hastalığı atlatacakken daha ağır tablo ile hastaneye geliyorlar.