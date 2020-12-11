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İstanbul’da sokak köpeğine akılalmaz eziyet! Ayağını parçalayarak yaraladı

’de kimliği belirsiz şahıs yavru sokak köpeğini ayağını parçalayarak yaraladı. veteriner ekipler tarafından tedavi altına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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İstanbul’da sokak köpeğine akılalmaz eziyet! Ayağını parçalayarak yaraladı

'de yavru sokak köpeği kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağı parçalanarak yaralandı. Sesleri duyan vatandaşların gelerek kutuya koyduğu , belediyenin veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Başakşehir 7. bölgede dün saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda kimliği belirsiz bir şahıs, yavru sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle ayağından yaraladı.

Ayağının bir kısmı parçalanan köpeğin seslerini duyan vatandaşlar koşarak yanına geldi. Köpeğin ayağından yaralandığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Başakşehir Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların kutuya koyduğu köpeği götürerek tedavi altına aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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