Son dakika: Resulayn'dan acı haber: 2 asker şehit oldu
Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekât bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personeli şehit oldu, 8 jandarma personeli de yaralandı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sularında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.
Olayda yaralanan jandarma personeli sayısının 8'e yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.