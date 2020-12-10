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Son dakika: Resulayn'dan acı haber: 2 asker şehit oldu

haberi... Barış Pınarı Harekât bölgesi, - Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personeli şehit oldu, 8 jandarma personeli de yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sularında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.

Olayda yaralanan jandarma personeli sayısının 8'e yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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