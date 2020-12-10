Dizinde ısırık izini fark eden vatandaş hastaneye giderek kuduz aşısı yaptırdı. Köpeklerin saldırı anı ve vatandaşın tekmeleriyle kurtulma ani bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş ise çocukların güvenliği ve daha ciddi olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve davet etti.