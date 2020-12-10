10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika: Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberleri... merkeze bağlı Bayındır köyü Covid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Burdur merkeze bağlı Bayındır köyü, Covid-19 vakalarının artması ve temaslı kişi sayısındaki ciddi artış sebebiyle 10 günlük karantinaya alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Aralık Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak olan karantina süresi, 20 Aralık Pazar günü 23.59'da sona erecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA