Alzaymır ve demans ise dünyada ilk 10 ölüm nedeni arasında yer aldı. Bu hastalıklardan kaynaklı ölümler Amerika ve Avrupa'da 3. sırada. Alzheimer ve demans en çok kadınları etkiledi. Dünya genelinde bu türlerden kaynaklanan ölümlerin yüzde 65'ini kadınlar oluşturdu.

DOĞU AKDENİZ'DE DİYABET İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Diyabetten ölümler 2000-2019 yılları arasında küresel olarak yüzde 70 artarken, erkekler arasında ölümlerde yüzde 80 artış görüldü. Doğu Akdeniz'de, diyabetten ölümler iki kattan fazla artarak tüm DSÖ bölgelerinin en büyük artış yüzdesine ulaştı.