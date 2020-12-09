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Son dakika haberi | Hatay'da 3.5 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...

Son dakika haberi... verilerine göre; 'da merkez üssü olan Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Son dakika haberi | Hatay'da 3.5 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 22.22'de merkez üssü 'nde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 9.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

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