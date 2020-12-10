Karabük'te polisleri bile hayrete düşüren olay! 10.857 lira ceza yedi zil takıp oynadı!

Otomobilin muayenesinin de olmadığını tespit eden ekipler, sürücüye toplam 7 bin 707 lira trafik cezası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 lira idari para cezası olmak üzere toplam 10 bin 857 TL para cezası keserken, ehliyeti ise 5 yıl süreyle iptal edildi.

