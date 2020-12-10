10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te polisleri bile hayrete düşüren olay! 10.857 lira ceza yedi zil takıp oynadı!

Karabük'te polisleri bile hayrete düşüren olay! 10.857 lira ceza yedi zil takıp oynadı!

Son dakika haberi... 'te komedi filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını yok sayarak patlak lastikle yolculuk yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 10.857 lira para cezası kesildi. Kesilen cezayı haklı bulan ve ayakta durmakta zorluk çektiği görülen sürücü cezanın ardından türkü söyleyerek oynamaya başladı. İşte şaşkına çeviren o anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
ABONE OL
Karabük'te polisleri bile hayrete düşüren olay! 10.857 lira ceza yedi zil takıp oynadı!

Karabük'te polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Safranbolu istikametinden gelmekte olan Murat Akçakaya idaresindeki ve lastiği patlak halde ilerleyen 78 BC 385 plakalı otomobili Bulak kavşağında durdurdu.

Karabük'te polisleri bile hayrete düşüren olay! 10.857 lira ceza yedi zil takıp oynadı!

Kimlik kontrolü yapılan ve alkollü araç kullanmaktan daha önce iki kez ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü Akçakaya, alkolmetre ile yapılan ölçümde 128 promil alkollü çıktı.

Karabük'te polisleri bile hayrete düşüren olay! 10.857 lira ceza yedi zil takıp oynadı!

Otomobilin muayenesinin de olmadığını tespit eden ekipler, sürücüye toplam 7 bin 707 lira trafik cezası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 lira idari para cezası olmak üzere toplam 10 bin 857 TL para cezası keserken, ehliyeti ise 5 yıl süreyle iptal edildi.

Karabük'te polisleri bile hayrete düşüren olay! 10.857 lira ceza yedi zil takıp oynadı!

Polis ekiplerin işlemlerini yaptığı alkollü sürücü, trafik ekiplerin " Siz varsanız biz varız. Ceza ise ceza. Haksızsam yazacaksın aga bu kadar basit. Sen haklısın, ben haksızım. Herkes yanlışını bilecek" dedikten sonra şarkı söyleyip oyun oynadı.

Karabük'te polisleri bile hayrete düşüren olay! 10.857 lira ceza yedi zil takıp oynadı!

Maskesini sürekli çıkararak ihlal eden sürücü ifadesi alınmak üzere polis aracına bindirildiği sırada ısrarla ellerini öpmek istediği polislere zor anlar yaşattı.

Karabük'te polisleri bile hayrete düşüren olay! 10.857 lira ceza yedi zil takıp oynadı!

Alkollü sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Karabük'te polisleri bile hayrete düşüren olay! 10.857 lira ceza yedi zil takıp oynadı!

Otomobil ise sürücünün yakınları tarafından lastiği değiştirilerek götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA