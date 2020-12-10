



Yangın, saat 13.00 sıralarında, Ballıkuyu Mahallesi, 1021/1 Sokak'taki tek katlı, müstakil evde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Yangını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.