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Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Mehmet Ceyhan'dan güzel haber!

Son dakika haberi... Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. , mide kanaması geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Ceyhan, "Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Mehmet Ceyhan'dan güzel haber!

Canlı yayın sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının Ankara stüdyosundaki canlı yayın sırasında fenalaşmıştı. Binaya gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Son dakika haberi | Prof. Dr. Mehmet Ceyhandan kötü haber! Canlı yayında rahatsızlandı SON DAKİKA HABERİ | PROF. DR. MEHMET CEYHAN'DAN KÖTÜ HABER! CANLI YAYINDA RAHATSIZLANDI

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