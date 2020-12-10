Konya Ovası'nda kuraklık alarmı! 2,5 milyon ton buğday üretilen ovada rekolte kaybı bekleniyor

Onlar kurtardı ama sulanamayan arazilerde çok büyük bir sıkıntı başladı. Konya Ovası'na dış havzalardan, Mavi Tünelimizden su geldi. Ermenek ve diğer 2 tane su tünelimiz var. Bunlar da gelirse bu bölge hızlı bir şekilde suya kavuşur. Diğer taraftan da Kızılırmak'tan Kulu, Cihanbeyli, Altınekin, Sarayönü, Ilgın, Kadınhanı ilçelerinde de hızlı bir şekilde çalışma yapılır, hızlı bir şekilde sulanacak olursa Türkiye'nin boşa akan akarsuları, nehirleri ve gölleri tarımda kullanılırsa ülke sıkıntı çekmez, kıtlık çekmez."