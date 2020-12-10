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Ankara’da evde alkol alan 5 arkadaş kız meselesi yüzünden tartıştı! Ortalık fena karıştı

Çankaya ilçesinde saat 04.00 sıralarında Göktürk Mahallesi 115. Cadde’de evde bir araya gelerek alkol alan arkadaşlar arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Ankara’da evde alkol alan 5 arkadaş kız meselesi yüzünden tartıştı! Ortalık fena karıştı

Edinilen bilgilere göre aynı evde bir araya gelerek alkol alan 5 kişi arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Olayın büyümesi üzerine çıkan arbede de S., kasık bölgesinden pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Silahlı saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi sevk etti.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaralı Ali Haydar S., polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini soyadını bilmediği Serkan isimli kişinin vurduğunu söyledi.

Polis, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında silahlı saldırganı yakalama çalışması başlattı.

Olay anından bir görüntü

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