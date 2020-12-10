Adana’da eşinin çamaşır ipinde hurma kurutan girişimci tesis kuracak

Devlet desteği için girişimlerde bulunduğunu belirten Kılıçkaya, "Bu ay içinde projemiz ile birlikte bunu da sağlayıp daha çok istihdam için daha profesyonel bir şekilde bu işi büyüteceğiz. Bu işi daha büyüttüğümüzde mahallede işsiz kadınımız kalmayacak. Eşimin çok büyük desteği var eşimin desteği olmasa belki hobi olarak kalırdı. İnşallah fabrika kurmak için çalışıyoruz hedefimiz 500 ton hurma işlemek. Hedefimiz yurt dışına bu ürünü satmak" dedi.