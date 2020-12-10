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Muğla'da korkunç olay: Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 defa bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri... 'nın ilçesinde aile vahşeti yaşandı. S.D. (37), tartıştığı eşi Vedat D.'yi (38) meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Muğla'da korkunç olay: Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 defa bıçaklayarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yahşi Mahallesi, Oyder Caddesi Defne Sokak üzerinde meydana geldi.

Muğla'da korkunç olay: Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 defa bıçaklayarak öldürdü

Bodrum'da aşçılık yapan 3 çocuk babası Vedat D. ile eşi S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ş.D., eşi Vedat D.'yi eline aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçakladı.

Muğla'da korkunç olay: Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 defa bıçaklayarak öldürdü

Ağır yaralanan Vedat D., komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da korkunç olay: Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 defa bıçaklayarak öldürdü

Acil Servis'te tedaviye alınan Vedat D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vedat D.'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla'da korkunç olay: Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 defa bıçaklayarak öldürdü

Olayla ilgili S.D. gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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