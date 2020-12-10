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FETÖ'cülerin çürük raporuna imza atan profesör ankesörden çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisinde soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan 87 hakim ve savcının “askerliğe elverişli değildir” raporu aldığı ortaya çıkmıştı. O hakim ve savcıların çürük raporunda imzası bulunan eski çalışanı Prof. Dr. Ergun Tozkoparan, ’da 31 doktora yönelik yürütülen ankesör soruşturmasından çıktı. Prof. Dr. Ergun Tozkoparan’ın aynı zamanda koronavirüs salgını sonrasında çalıştığı hastanede oluşturulan Bilim Kurulunda görev yaptığı belirlendi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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FETÖ'cülerin çürük raporuna imza atan profesör ankesörden çıktı

'nün örgüt imamları tarafından kullanılan ankesörlü hatlara yönelik soruşturma yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu, örgütün yapılanmasında bulunan 31 doktor ile 6 mahrem imam hakkında gözaltı karar verdi. Ankara merkezli eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken 3 zanlının yurtdışına firar ettiği belirlerdi.



Gözaltı listesinde 5 profesör ile 8 doçentin bulunduğu öğrenildi. Listedeki profesörler arasında GATA'dan emekli Ankara'da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Ali D., Prof. Dr. Selim K., 'da özel bir hastanede görev yapan Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Onur H. S., Hacettepe Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Levent Ö. ve GATA'da Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan ihraç edilen Prof. Dr. Ergun Tozkoparan'ın olduğu öğrenildi.



HASTANENİN BİLİM KURULU ÜYESİ OLMUŞ

GATA'dan ihraç edildikten sonra Batman'da özel bir hastanede görev yapan aynı zamanda koronavirüs salgını nedeniyle hastane bünyesinde kurulan 'ndan görev yapan eski Tabip Albay Prof. Dr. Ergun Tozkoparan'ın örgütün sivil imamlarıyla ankesörlü hatlardan irtibat kuran isimler arasında olduğu belirlendi. Batman'da gözaltına alınan Tozkoparan Ankara'ya getirildi. Eski tabip albayın ismi daha önce FETÖ üyesi savcı ve hakimlere çürük raporu veren isimler arasında geçmişti.

ÇÜRÜK RAPORLARINDA İMZASI VAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen ya da görevden uzaklaştırılan Hakim ve Savcıların dosyalarında yapılan incelemede 87 Hakim ve Savcı'nın "askere elverişli değildir" raporu aldığı ortaya çıkmıştı. Prof. Dr. Ergün Tozkoparan'ın da aralarında bulunduğu askeri tabiplerin, çürük raporu verdiği isimler arasında 7 Şubat 2012'de Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 MİT görevlisini ifadeye çağırarak MİT krizinin fitilini ateşleyen savcı Sadrettin Sarıkaya'nın da olduğu belirlenmişti.

LİSTEDE 8 DOÇENT VAR

Ankesör soruşturmasında gözaltına alınan 8 doçentin ise, daha önce GATA'da kardiyoloji, psikiyatri, Onkoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanlarında çalışan isimler olduğu belirtildi.

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