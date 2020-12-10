"KOCAELİ'DE 800'Ü AŞKIN SAĞLIK KURULUŞUNDAN TIBBİ ATIK TOPLUYORUZ"

Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi sürecinde görevli personelin koruyucu kıyafetlerle korunduğunu ifade eden tesis yöneticilerinden Ömercan Çakmaz, "Kocaeli'nde 800'ü aşkın sağlık kuruluşundan tıbbi atık topluyoruz. Bunları tesisimizde sterilize edip bertarafa gönderiyoruz. Araçlarımız tıbbi atık depolarına yanaşıyorlar. Şoför arkadaş ve yanındaki arkadaş, tıbbı atık deposundan atıkları alıyor, yola çıkıyor tesisimize geliyorlar. Burada gördüğünüz boşaltma alanında boşaltım sağlıyorlar. Ondan sonra zaten az önceki gibi kazana sokuluyor. Kazandan çıkarılıp, kırıcımız var kırıcıda kırılıp bertarafa gönderiliyor. Bizim kazanlarımız zaten 5 bar basınçta 160 derece santigratta o tıbbi atık sterilize ediliyor. Bu süreçte zaten arkadaşlara kişisel koruyucu malzemelerini verdiğimiz için hem temas etmiyorlar. Bu olay en son bize ulaştığı için yani virüslü atıklar testten çıkan atıkların hepsi biz de olduğu için en zor iş biz de kalıyor. En sonda biz de bunları sterilize edip bertarafını sağlıyoruz" dedi.