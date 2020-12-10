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Mersin’de bulunan ve KKTC’ye su temin eden Alaköprü Barajı'nda su seviyesi düştü

Anamur ilçesinde yer alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin eden 'nın su seviyesinin yüzde 55'e kadar düştü.  Su seviyesinin düşmesiyle birlikte barajın altında kalan yapıların üst kısımları ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Mersin’de bulunan ve KKTC’ye su temin eden Alaköprü Barajı'nda su seviyesi düştü

İlçede, 26 Ocak 2015'te su tutmaya başlayan barajın altında kalan evlerin çatıları, su seviyesinin düşmesi ile kendini gösterdi.

90 metre yüksekliğindeki barajda su seviyesinin, dağın yamaç kısımlarında yatay olarak 30 metreye kadar düştüğü gözlendi.

Geçitköy Barajı'na su temin eden 135 milyon metreküplük 'nda 24,2 milyon metreküplük su kaldığı tahmin ediliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Anamur Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yılın aralık ayında Alaköprü Barajı'nda doluluk oranının yüzde 55 seviyesinde olduğu belirtildi.

Kış mevsiminde olunması nedeniyle muhtemel taşkınların yaşanmaması için su seviyesinin bu oranda tutulduğu ifade edildi.

geneline bakıldığında, barajların ortalama su seviyesinin yüzde 25 civarında olduğuna da dikkat çekildi.

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