Vatandaş bir süre sonra polisin "babanızın adı nedir" sorusuna ise "babamın adını bilmiyorum" diye yanıt verdi. Polis bu yanıt üzerine "bu şahsı karakola götürün" dedi. Vatandaş karakola gitmemek için babasının ismini söyledi. Daha sonra da ceza tutanağını alıp aracına giderken basın mensuplarına "Niye çekiyorsun utanmam olsa çekmezsin" diye tepki gösterdi.

Bir başka vatandaş ise araçta tek olduğunu, iş yerine gittiğinde maskesini taktığını söyleyip "Belki ben ölmek istiyorum size ne" diye tepki verdi.

Polis denetimlerde maske takmayan 248 kişiye ceza makbuzu düzenledi.