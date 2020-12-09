



'AİLESİ BU ŞEKİLDE KIZ İSTEDİĞİMİZ İÇİN ŞAŞKIN'



Yaşanan o anları anlatan Kamil Yalçıntuğ buruk bir sevinç yaşadıklarını belirtip, "Müstakbel eşimin kendisi İranlı. Burada okuyor yaklaşık 7 yıldır İzmir'de. Ege Üniversitesi'nde doktora öğrencisi. Öz halamın komşusu oluyor ve halamın vasıtasıyla tanıştık. Biz istemeye karar verdik. Bu sırada pandemi azalmıştı. Ailesi gelebilir, taşınabiliriz aynı zamanda da yüzük takarız diye düşündük ancak koronavirüs vaka sayılarında yükselme oldu. Biz de bunun üzerine online istemeye karar verdik. Ailesi bu şekilde kız istediğimiz için şaşkın. Onlar da burada olmayı çok istediler" diye konuştu.