Antalya’da 23 yaşındaki Belaruslu dansçıyı öğretmen: Oğlumun nikahı vardı gömdüm

NE OLMUŞTU?

Antalya'da 1800 TL para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belarus uyruklu Anastasiya Yazerskaya'yı (23) öldürüp, Isparta yoluna gömdüğü için tutuklanan öğretmen Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) cesedi gömmek için bir süre yer aradığı, daha sonra Isparta yolu üzerindeki bir bölgede durarak gömdüğü ortaya çıkmıştı.

LARA'DAKİ ORMANI BEĞENMEDİĞİ İÇİN ISPARTA YOLUNA GÖMMÜŞ

Olay şöyle gelişti;

Lise öğretmeni Özgür, polise verdiği ifadesinde, "Sabah uyandığımda hareketsiz yatıyordu. Burnundan kan geldiği görünce teneffüs ve kalp masajı yaptım. Ancak, kurtaramadım. Bunun üzerine gömmek için önce Lara'ya ormanlık alana götürdüm. Beğenmediğim için Isparta yolu üzerine götürüp, gömdüm" dedi.