Evlendiğini kadına 1 yılda cehennemi yaşattı! Akşam dövüp sabah ‘Seni seviyorum’ diye notla uyandırmış





Altınları verdikten sonra eşi, kaynanası ve kayınbabasından haber alamayan İlknur D., kandırıldığını anladı.

21 Ocak 2017 tarihinde en son eşiyle görüşen genç kadın 23 Ocak tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunup 10 gün sonra da boşanma davası açtı. Ancak genç kadın dava açtığında kendisinden 2 gün önce eşinin de Ankara'da boşanma davası açtığını öğrendi.

Mahkeme sürerken genç kadına aylık 700 TL nafaka bağlandı. İlknur D, avukatının da bu paraları 2 yıl boyunca vermediğini ileri sürdü. 2019 yılında ise Adana Barosu'na şikayet yoluyla genç kadın bütün paralarını avukattan alıp kendisine başka bir avukat tuttu. Boşanma davası süren İlknur D., şimdi biran önce boşanmak istiyor.

"HEM MADDİ HEM DE MANEVİ ZARARA UĞRADIM"

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan İlknur D., "Beni kardeşlerime, aileme zarar vermekle tehdit ettiği için sustum. Ankara'dan buraya geldik, benden altınları da aldılar. Ben onları şikayet edinceye kadar beni kimse aramadı. Şikayetimden sonra aylarca beni aramayan insanlar geri barıştıralım diye ortaya çıktılar. Ben evrak toplayıp boşanma davası açtığımda bir baktım ki benden 2 gün önce o Ankara'da boşanma davası açmış. 3 Şubat 2017 tarihinden bu yana boşanma davamız devam ediyor. Ben buraya ziyarete geldim. 1 haftalık kıyafetlerim yanımdaydı sadece benim bütün eşyalarım, çeyizim, kitaplarım hep gitti. 150 bin liralık altınlarımı aldılar. Sadece manevi olarak değil, maddi olarak da zarara uğradım" diye konuştu.