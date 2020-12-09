Meteoroloji'den 4 il için buzlanma uyarısı
Kışın gelmesiyle soğuk hava etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde buzlanma beklendiği açıklandı. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için don ve buzlanma uyarısı yapıldı.
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Sabah saatlerinden itibaren batıdan girecek yağışlı sistem, zamanla bölge genelinde etkisini gösterecek. Yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Van Gölü'nde hava, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, akşamdan itibaren batıdan saatte 30 kilometre hızla esecek.