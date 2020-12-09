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Meteoroloji'den 4 il için buzlanma uyarısı

Kışın gelmesiyle soğuk hava etkisi altına giren 'ndeki bazı illerde buzlanma beklendiği açıklandı. , , ve için don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Meteoroloji'den 4 il için buzlanma uyarısı

14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinden itibaren batıdan girecek yağışlı sistem, zamanla bölge genelinde etkisini gösterecek. Yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gölü'nde hava, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, akşamdan itibaren batıdan saatte 30 kilometre hızla esecek.

İl merkezlerinde en yüksek hava sıcaklıklarının, Van'da 8, 'de 6, 'ta 4 ve 'te 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, gece ve sabah buzlanma ile donla birlikte yer yer pus ve sis beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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