



Öte yandan Bünyamin Yerli, yaşanan hırsızlık olaylarının üzerine iş yerini başka bir yere taşıdı. Bünyamin Yerli, "Kayabaşı mahallesinde bulunan depom bir yıl içinde 12 defa soyuldu. Soyguna engel olmak isteyen çevre bina sakinleri hırsızlar tarafından tehdit edildi. Güvenlik kameralarından izlediğimde çok rahat davranıyorlar. Kendi ürünleri gibi araçlarına yüklüyorlar. Yaklaşık 20 bin lira kadar maddi kaybım söz konusu. Hırsızla karşılaşıp, başımın belaya girmemesi için çareyi iş yerini taşımakla buldum. Hırsızların yakalanması ve adalete hesap vermesini istiyorum" dedi.

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