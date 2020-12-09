Babasının kendisi için nasıl can ciğer ise aynı şekilde öğrencilerinin de öyle olduğunu belirten vefakar öğretmen Aydın, "Onlarda hayatımızın bir parçası. Onlara da bu dönemde sevgiyle yaklaşmamız lazım, zor bir dönem. Onlara yaklaşmadığımız zaman öğrencilerimiz derslerden uzak kalacak ve daha sonraki zamanlarda derse ısıtmak çok zor olacak. Yaptığımız iş, şu an biz insan yetiştiriyoruz. Bir çiçeğe, bir ağaca nasıl sevgiyle yaklaşırsak, nasıl güzel yaklaşırsak, çiçek, ağaç o şekilde güzel büyür. İnsan da bir canlıdır. Ona ne kadar sevgiyle, içten yaklaşırsak o kadar güzel büyür. Topluma güzel, hayırlı bir vatandaş olur. Bizim yaptığımız iş insan yetiştirmek.