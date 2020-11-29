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Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü

Son dakika haberi... Hava Kalitesi İzleme Merkezi’ne bağlı verilerine göre ’nin en kalitesiz havası 'de ölçüldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü

verilerine göre 'nin hava kirliliği durumu kırmızı alarm vermeye başladı.

Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü TÜRKİYE’NİN EN KALİTESİZ HAVASI DÜZCE’DE ÖLÇÜLDÜ

Bununla birlikte açıklanan verilere göre 'de havası en kirli olan il Düzce oldu. Düzce'de temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 174'e kadar yükseldi.

Hava kirliliğinin korona virüs üzerine etkisi üzerine yapılan araştırmaların ardından vatandaşların merak ettiği hava kaliteleri Çevre ve tarafından anbean paylaşılıyor.

Buna göre Türkiye'nin en kalitesiz havası 174 ile Düzce olurken, ikinci sırada 172 ile başkent yer aldı. En kalitesiz havaya sahip üçüncü şehir ise 171 endeks değeri ile oldu.

HAVASI EN TEMİZ ŞEHİR BURSA

Bakanlığın Hava Kalitesi İzleme Merkezine bağlı Sürekli İzleme verilerinden alınan bilgilere göre havası en temiz şehir oldu.

Sanayi şehri olarak bilinen ve birçok sanayi kuruluşunun ilk tercih ettiği şehirlerden birisi olan Bursa'da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü. Bursa'yı 11 endeks ile ve takip etti.

Türkiye'nin 4 büyükşehirlerinden birisi olan 'da hava kalitesi 96 ile ölçülerek orta derecede olurken, 'de 111 endeks ölçümü ile havası hassas olarak görüldü. Türkiye'nin batısında turist akınına uğrayan ise 54 endeks derecesi ile orta hava kalitesi ile ölçüldü.

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