08 Aralık 2020, Salı
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Bursa'da TIR bariyerlere saplandı

Son dakika haberine göre; 'da bariyerlere saplanan TIR şoförü ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan TIR sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2020
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Bursa'da TIR bariyerlere saplandı

Kaza, Bursa-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tır ve bariyerlerin arasında kalan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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