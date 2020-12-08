Ankara’da lüks sitede ölü bulunan Rus kadının “düşüp öldüğü” şüphesi üzerinde duruluyor

Kamera kayıtlarında Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü evine girdiği bir daha da dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Ayrıca evin kapısının da içeriden kilitli olduğu ölümle ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirlendi.